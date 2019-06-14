Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda kontrol ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, gıda denetim görevi yapan denetçi sayısı 2002 yılında bin 500 iken, geçen yıl sonunda 6 bin 825'e çıktı. Denetçi sayısı haziran ayı itibarıyla 7 bin 129'a ulaştı.

Denetim sayısı ise 2002 yılında 39 bin 646 iken geçen yılın sonu itibarıyla 1 milyon 124 bin 918'i buldu. Bu yıl ramazan ayını da içine alan 1 Ocak-10 Haziran döneminde denetim sayısı 452 bin 477 olarak kayıtlara geçti.

Verilen idari para cezası sayısı da 2002'de bin 544 iken, geçen yılın sonu itibarıyla 18 bin 164'e yükseldi. İdari para cezası sayısı bu yıl 10 Haziran'a kadar 5 bin 39 olarak gerçekleşti.

Kesilen ceza tutarı 36 milyon 541 bin 955 lira oldu

Bakanlık, yaptığı denetimler sonucunda bu yıl savcılıklara 62 suç duyurusunda bulundu. Söz konusu sayı 2002 yılında 551 iken geçen yıl sonunda 186 olmuştu.

Bu yıl içinde kesilen para cezası tutarı da 36 milyon 541 bin 955 lira oldu. Söz konusu ceza tutarı geçen yılın tamamında 107 milyon 306 bin 405 lira olarak gerçekleşmişti.

En fazla suç duyurusu gıda üretim yerleri için

Bu yılki denetimlerin işletmelere göre dağılımına bakıldığında, 190 bin 900 denetimle toplu tüketim yerleri ilk sırada yer aldı. Buraları 187 bin 107 denetimle gıda satış yerleri ve 74 bin 470 denetimle gıda üretim yerleri izledi.

En fazla para cezası ise bin 902 ile gıda satış yerlerine kesildi. Gıda üretim yerlerine bin 840 idari para cezası verilirken, toplu tüketim yerlerinde bu sayı bin 297 olarak gerçekleşti. Savcılıklara yapılan suç duyurusunda ise ilk sırada 39 ile gıda üretim yerleri başı çekerken, gıda satış yerleri için 15, toplu tüketim yerleri için 8 suç duyurusunda bulunuldu.

Bin 605 ürün ifşa edildi

2009 yılında kullanılmaya başlanan 174 Alo Gıda Hattı'na 10 Haziran'a kadar toplamda 2 milyon 201 bin 820 arama yapıldı. Bu aramalardan 608 bin 254 başvuru sonuçlandı. Başvurular sonucu 48 bin 936 cezai işlem uygulandı.

Bakanlık denetimleri sonucu taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar kamuoyuna ilan edilirken, bu kapsamda 2002-2019 döneminde 20 kez kamuoyuna açıklama yapıldı. Bu açıklamalarda 769 firmanın toplam bin 605 parti ürünü ifşa edildi.

Kaynak: AA