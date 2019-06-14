Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'a yönelik soruşturmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli ve gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Söz konusu kişilerin özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olduğu tespit edildi.

Operasyonda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber