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Türkiye
TRT Haber 03.02.2024 07:48

Gezeravcı'nın annesi: En sevdiği yemek olan güveç hazırladım

Tüm Türkiye ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın dönüşüne kilitlenirken onu en fazla hasretle bekleyen iki isim tabi ki Alper Gezeravcı’nın anne ve babası. Gezeravcı’nın annesi "Oğluma en sevdiği yemek olan güveç hazırladım, bir önce ona sarılmak istiyorum" dedi.

Gezeravcı’nın ailesi ABD’nin Houston şehrinde TRT Haber Muhabiri Ali Artmaz’a konuştu.

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın babası Ali Gezeravcı, gururlu ve sevinçli olduğuna vurgu yaparak "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu güzel duyguları hep beraber yavrumuzu uzaya yolcu ettikten sonra bütün dostlarımızla paylaştık. Gururlandık, sevindik, mutlu olduk. Tek yüreğimizdeki sevinç onun sağ salim yeniden uzay görevini bitirip bizlere kavuşmasıdır" dedi.

Baba Gezeravcı, uzay görevinde bulunan herkese dua ettiklerini söyledi.

"Bütün dualarımız o görevi üstlenen kardeşlerimizle, Alper'im de dahil. Allah yardımcıları olsun. Yer gök her şey duayla. En iyi şekilde olacağına inanıyorum. İnşallah sağ salim bizlere kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Baba Gezeravcı, oğlu Alper Gezeravcı'yı televizyonda her izlediğinde göğsünün kabardığını ifade etti.

"Güzelce bir sarılmak istiyorum"

Anne Sıddıka Gezeravcı, oğlunun yolunu gurur ve sevinçle beklediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"İnşallah sağ salim güzel huzurlu bir şekilde yanımıza gelir. Kavuşmasını bekliyorum. Güzelce bir sarılmak istiyorum. En sevdiği yemek güveç ve kellepaça hazırladım, geldiği zaman ortaya çıkaracağım."

Anne Gezeravcı bu gururu anlatmaya cümlelerin yetmediğini söyleyerek "Çok güzel bir gurur. Allah'ım herkese nasip etsin" dedi.

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