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Türkiye
DHA 03.02.2024 06:22

Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

"Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde sabah saat 6.10'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

 

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