GESTAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

Diğer hatlarda ise deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

Kaynak: AA