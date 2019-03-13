İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle şu seferler iptal edildi:
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı,
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO'dan sefer iptalleri
Öte yandan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) de seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, şu seferler yapılamayacak:
07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 ile 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
Kaynak: AA