  • 28 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.245
    EURO 7.322
  • BIST 93577.93
    ALTIN 242.352
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gençler 30 Ağustos'ta Zafertepe'de buluşacak

Gençler 30 Ağustos'ta Zafertepe'de buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zafer Bayramı'nı "Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye, Bağımsızlığa Giden Yolda" sloganıyla kutlayacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gençler 30 Ağustosta Zafertepede buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı etkinlikleri "Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye, Bağımsızlığa Giden Yolda" sloganıyla 81 ilde gerçekleştirilecek.

Yarın Kütahya'da farklı illerden gelen 10 bin genç ve her yaştan vatandaşlar, bağımsızlığın kazanıldığı topraklarda buluşacak.

Katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idaresini gerçekleştirdiği Zafertepe'ye çıkarak, şehitler için dua edecek.

Zafertepe'de düzenlenecek törenin ardından, alanda çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri yapılacak.

Etkinlikler, muharip uçak gösterisi ve tören geçişiyle sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler: zafer bayramı, Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bağımsızlığa Giden Yolda, 30 ağustos
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER