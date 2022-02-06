Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AFAD
Gemlik Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gemlik Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gemlik Körfezi'nde saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Yalova'nın Armutlu ilçesinin 3,59 kilometre açıklarında gerçekleşti.
Depremin derinliği 7,04 kilometre olarak açıklandı.
Deprem çevre illerde de hissedildi.
Etiketler: Bursa Deprem Son Dakika Yalova
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