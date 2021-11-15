Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gelin ve damat istedi, sürücü drift attı
[Fooğraf: İHA]
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde damadın isteği üzerine bir sürücü gelin ve damadın etrafında drift attı.
Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir otomobil, gelin ve damadın etrafında ‘drift’ diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı.
Sürücü, dakikalarca çiftin etrafında dönerek şov diye tabir edilen eylemi gerçekleştirdi. Olay, sokaktan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin gelin ve damat etrafında drift atması, damadın el işaretleriyle otomobili yönlendirmesi yer alıyor.
Etiketler: Sakarya
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz