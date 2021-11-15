Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir otomobil, gelin ve damadın etrafında ‘drift’ diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı.

Sürücü, dakikalarca çiftin etrafında dönerek şov diye tabir edilen eylemi gerçekleştirdi. Olay, sokaktan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin gelin ve damat etrafında drift atması, damadın el işaretleriyle otomobili yönlendirmesi yer alıyor.