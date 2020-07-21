İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün el frenini çekmediği yolcu otobüsü, park halindeyken hareket etmeye başladı. Kaldırıma sürterek hızlanan otobüs, yol kenarındaki benzin istasyonundaki pompaya çarparak durabildi.

O sırada benzin istasyonundan yakıt alan bir kişi üzerine gelen otobüsten kaçmaya çalışırken yere düşerek hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kazanın bulunduğu yerde önlem aldı.

"Şoförün olmadığının farkına vardık"

Benzin istasyonun karşısında esnaf olan Özkan Karadeniz, o anları şöyle anlattı:

"Talihsiz bir kazaydı. Otobüsün şoförü yol kenarına park etmişti. Bir gürültüyle beraber kaldırıma sürte sürte gidiyordu. Kaldırımdaki vatandaşların bağırmasıyla dışarıya çıktık. Otobüs şoförünün olmadığının farkına vardık. Bir hafif yaralı vardı. Görevli çalışanlarda hemen tedbir alarak yangına müdahale etti."