Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Gaziantep'te yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu biri sürücü 28 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı gişeleri yakınlarında Mehmet Orakçı idaresindeki yolcu otobüsü ile tırın karıştığı kazada, otobüs şarampole devrildi.
Tırın dorsesi orta refüje devrilirken, tır sürücüsünün çekiciyle olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Bölgedeki son gelişmeleri @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu anlattı. pic.twitter.com/rDpkI3nyua— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 30, 2022
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin çıkarttığı yaralılar, ambulanslarla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
"28 vatandaşımızın tamamı hastanelere sevk edildi"
Gaziantep Valisi Davut Gül, otobüste şoför dahil 28 kişinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"28 vatandaşımızın tamamı çıkarıldı, hastanelere sevk edildi. Şu an itibarıyla ölüm yok. Belediye başkanımız, kaymakamımız, bütün görevli arkadaşlarımız burada, canla başla kurtarma çalışmalarında gayret gösteriyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz, firma sahiplerine ve yetkililere de geçmiş olsun diyoruz. Savcılık ve kolluk kuvvetleri boyutuyla kazanın oluş şekli takip ediliyor. Şu an bir tırla otobüsün karıştığı ama ayrıntısını bilmiyoruz."