Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, ilçede 26 adrese düzenledikleri operasyonda, 250 gram esrar, 230 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram eroin, tabanca ve tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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