İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede 26 adrese düzenledikleri operasyonda, 250 gram esrar, 230 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram eroin, tabanca ve tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.