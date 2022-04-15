Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 16:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM'de zincirleme trafik kazası: 10 araç birbirine girdi
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle aralarında tır, kamyonet ile otomobillerin bulunduğu 10 araç kaza yaptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Araçların yoldan kaldırılması için başlatılan çalışma devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Ulaşım
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