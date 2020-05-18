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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mermi de ele geçirildi.
Şahinbey ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 21 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerde, 8 ruhsatsız tabanca, 46 mermi, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu GaziantepSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:14
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