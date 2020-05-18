Haber Giriş: Kaynak: AA
19 Mayıs kutlamaları havada şölene dönüşecek
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Hava Sporları Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hava sporları gösterileri organize edecek. Türkiye Online Drone Gençlik Kupası Final Yarışması ilk kez gerçekleştirilecek.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), 19 Mayıs Salı günü gyrocopter, yamaç paraşütü, drone (İHA), paramotor, model uçak ve yelken kanat ile hava sporları gösterileri yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde birçok kentte düzenlenecek etkinliklere gyrocopter, model uçak, paramotor, yamaç paraşütü ve yelken kanat branşlarında 575 sporcu katılacak.
Etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye Online Drone Gençlik Kupası Final Yarışması da ilk kez düzenlenecek. Yarışma, yarın saat 12.00'den itibaren federasyonun YouTube kanalında yayınlanacak.
Etiketler: Online Drone Gençlik Kupası Final Yarışması hava gösterileri 19 Mayıs Gençlik ve Spor BayramıSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:12
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