Haber Giriş: Kaynak: AA
Jandarma nesli tükenmekte olan Fırat Kaplumbağası buldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır'da, jandarma ekipleri tarafından nesli tükenmekte olan yumuşak kabuklu Fırat Kaplumbağası bulundu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Türkiye'de Fırat ve Dicle nehirleri civarında bulunan ve nesli tükenmekte olan yumuşak kabuklu Fırat Kaplumbağası buldu.
Ekipler, kaplumbağayı sulu bir ortamda tutarak, doğal yaşam alanı olan Dicle Nehri'ne bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Etiketler: jandarma ekipleri fırat kaplumbağası DiyarbakırSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:37
Son Haberler
- 10:35
- 10:24
- 10:38
- 10:45
- 10:07
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu'nun hediyeleri karantinadaki vatandaşlara dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz