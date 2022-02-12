Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te soba zehirlenmesi: 3 can kaybı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi, hayatını kaybetti.
Onur Mahallesi'nde yaşayan Behiye Özkan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla girilen evde Behiye Özkan'ın yanı sıra kızı Selma Özkan ve torunu Yusuf Özçelik'in cansız bedeniyle karşılaşıldı. 3 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Evde yapılan incelemede, söz konusu kişilerin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tespit edildi.
Etiketler: Gaziantep Soba Zehirlemesi
Sıradaki Haber
Van'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz