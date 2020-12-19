Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 08:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te özel bir hastanede patlama
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu 8 hasta hayatını kaybetti.
Kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.
COVID-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.
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