Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 03:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 işçi yaralı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'te işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 9 işçi yaralandı.
Abidin Alıcı idaresindeki işçi servisi ile otomobil Gaziantep-Adıyaman kara yolu 4. OSB kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada işçi servisinde bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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