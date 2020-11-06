Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te hırsızlık şebekesi çökertildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te son dönemde kentteki hırsızlıkların artması sebebiyle başlatılan takibin ardından, şebekeye operasyon düzenlendi, 10 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için özel ekip kurdu.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bir şebeke olduğu ve organize şekilde hırsızlık yaptıkları belirlendi.
9 adrese baskın
Kent genelinde 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramada, 5 kurusıkıdan gerçeğe dönüştürülmüş tabanca, 25 gram uyuşturucu, 200 kilogram yakılmış bakır kablo, 1 kamyonet ve çalıntı olduğu belirlenen 423 ev eşyası ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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