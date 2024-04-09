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Türkiye
AA 09.04.2024 17:31

Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep- Nurdağı kara yolu 23'üncü kilometresinde, Ş.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile Ökkeş Kirik idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ökkeş Kirik ve araçta bulunan Zeynep Kirik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Ş.Y, Ökkeş Abuş, Nesrin Abuş, İkra Abuş ve Oğuzhan Abuş ise ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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