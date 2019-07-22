24 yaşındaki Murat Kısacık yönetimindeki hafif ticari araç, Örtülü Mahallesi bağlantı yolunun 12'nci kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Kısacık ile araçtaki İsmail, Sudenaz ve İsmail Barış, Hatice ile Mehmet Kısacık, Fatma ve Mustafa Doğu, İsmail ile Esila Kerkez, Mugiz Baştürk ve Kübra Şen yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet, Hatice ve Sudenaz Kısacık ile Mugiz Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA