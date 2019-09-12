Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, "Yangın şu an için kontrol altına alındı. Soğutma ve içerideki samanların tahliye çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Tahliye edilen samanların bazı balyalarının halen kor olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu yüzden olası bir soruna karşı öğle saatleri itibarıyla havadan müdahale için eylem planını hazırladık. Yangını sorunsuz olarak sonlandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, yangında herhangi bir hayvanın zarar görmediğini belirterek, tesisin saman depolama bölümü dışındaki alanlarda zarar olmadığını kaydetti.

Bu arada yangın bölgesindeki soğutma çalışmalarına iki helikopterle havadan destek veriliyor.

"Kazara çıkmış bir yangın"

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına iki noktadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Ketmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerden araçlarla müdahale edemediğimiz yerlere hava araçlarıyla müdahale ederek, dumanın hayvanlara zarar vermesini engellemeyi düşündük. Bu sebeple 2 hava aracı getirdik. Sabah saat 06.30 gibi çalışmaya başladı. 'Şu anda yangın kontrol altında' diyebiliriz. Korkacak herhangi bir durum yok. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Orman Daire Başkanlığı ekipleri yerden ve havadan müdahale etmektedir."

Toplamda 30 işçi, 12 araç ve 2 hava aracıyla müdahale ettiklerini kaydeden Ketmen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin de yaklaşık 20 aracının çalışmalarda yer aldığını vurguladı.

İçeride yaklaşık 10 bin ton yem malzemesinin bulunduğuna dikkati çeken Ketmen, "Yangının saman içerisindeki camdan çıkmış olabileceğini değerlendiriyoruz. İlk belirlemelere göre kasıtlı bir yangın değil, kazara çıkmış gibi görünüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA