Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, vatandaşların üzerindeki depremin etkisinin azalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ramazan ayının etkinliklerle canlandırılması için şehir merkezinde Masal Park alanında, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ise çadırlarda el işi atölyeleri, spor ve oyun alanlarının bulunduğu sokaklarda vatandaşlara elma şekeri ve patlamış mısır ikram ediliyor.

Karagöz ve Hacivat gösterilerinin gerçekleştirildiği çadırlarda çocuklara eski ramazan geleneklerini görme imkanı sunuluyor.

''Halkımız huzurlu ve mutluysa biz de mutluyuz''

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı ve İslahiye'de çalışmaların bir ay süreceğini belirtti.

Alanlarda önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Her gün farklı bir hocamız geliyor, söyleşiler yapıyor. Günün anlamına uygun mesajlar veriliyor, dua yapılıyor. Buradaki enerji, sinerji, ruhu iyileştirme gücü ulusala ve dünyaya yayılıyor. İyiliğin ve merhametin kazanacağı yeni bir dünyayı hep beraber inşa edeceğiz. Büyük bir memnuniyet var. Halkımız huzurlu ve mutluysa biz de mutluyuz. Çünkü biz onlarla kader birliği yaptık."