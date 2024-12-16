Çok Bulutlu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.12.2024 15:20

Gaziantep'te depremde yıkılan Yeniceli Mahallesi Camii yeniden açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Yeniceli Mahallesi Camii, yeniden yapılarak ibadete açıldı.

Gaziantep'te depremde yıkılan Yeniceli Mahallesi Camii yeniden açıldı

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yeniceli Mahallesi Camii, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı, İslahiye Kaymakamlığı, belediye ve hayırseverlerin destekleriyle bir dönüm arsada 350 kişilik olarak yeniden yapıldı.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, caminin ibadete açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "6 Şubat depremlerinde yıkılan camimiz yerine çok güzel bir mabet inşa ettiniz. Dört ay gibi kısa bir sürede inşa edilen bu camide Allah'a hamdolsun ibadet etmek nasip oldu. Allah bizlere böyle bir millet nasip etmiş çok şükür. Birlikteliğimiz kıyamete dek sürer inşallah. Bayrağımız ebedi dalgalanır. Bu camilerde kıyamete dek ezan sesleriyle dolar taşar" dedi.

İl Müftü yardımcısı Hasan Kiraz yapılan caminin hayırlı olmasını diledi.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir de caminin yapımına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Yapılan duanın ardından cami yeniden ibadete açıldı.

ETİKETLER
Deprem Gaziantep Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Boğaz'ın simgesi lüferin göç rotası takip altında
15:41
Bakanlık 6 belediyeye haciz başlattı
15:38
Devlet Bahçeli: PKK/YPG’nin Suriye’de tutunması muhal bir hayal
15:08
AB, Rusya'ya karşı 15'inci yaptırım paketini kabul etti
15:05
İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin: Filistin devletini tanımamız düşmanca bir tavır değildir
15:34
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi
Palandöken yüzlerce "minik kayakçı"yı ağırlıyor
Palandöken yüzlerce "minik kayakçı"yı ağırlıyor
FOTO FOKUS
Tüm ailesini kaybeden Gazzeli Akil baba oldu
Tüm ailesini kaybeden Gazzeli Akil baba oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ