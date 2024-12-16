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Türkiye
AA 16.12.2024 13:58

Ağrı Dağı'nda mercek bulutu oluştu

Karla kaplı Ağrı Dağı'nın zirvesinde şapka şeklinde mercek bulutu oluştu.

Ağrı Dağı'nda mercek bulutu oluştu
[Fotograf: AA]

Sahip olduğu 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

Dağın üst kısımlarını ve zirvesini, halk arasında "şapka" diye bilinen mercek bulutu sardı.

Ağrı Dağı'nda mercek bulutu oluştu

Geniş bir alana yayılan büyük bulutlar, dağın karlı manzarasıyla bütünleşti.

Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

Ağrı Dağı'nda mercek bulutu oluştu

Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

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