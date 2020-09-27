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Gaziantep'te COVID-19 denetimleri sürüyor: 1164 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulup uyulmadığı denetleniyor. Kuralları ihlal eden 1164 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1164 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ayrıca denetlenen 159 iş yerinde olumsuzluğa rastlanılmadı.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs tedbirleri sosyal mesafe maskeSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 09:06
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