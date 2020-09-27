Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Pendik'te ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: DHA Video]
İstanbul Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Pendik Kurtdoğmuş mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: İstanbul pendik orman yangınıSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 04:56
Sıradaki Haber
Denizli'de trafik kazası: 10 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz