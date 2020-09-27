Pendik Kurtdoğmuş mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.