İddiaya göre, Erkan D, 8 Şubat Mahallesi'nde miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası 69 yaşındaki Bayram Şahin'i tabancayla öldürdü.

Daha sonra Fıstıklı Mahallesi'ndeki evine giden Erkan D, kaynanası 60 yaşındaki Özden Şahin ve baldızı 36 yaşındaki Dilek Çakmak'ı öldürüp 31 yaşındaki eşi Sultan D. ve 27 yaşındaki baldızı Semra Yaprak'ı da yaralayarak kaçtı.

Bir süre sonra Karşıyaka Polis Merkezi önüne gelen zanlı, olayda kullandığı silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Polislerin çabalarına rağmen silahını bırakmayan zanlı, babasının olay yerine gelerek ikna etmesi üzerine teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaynak: AA