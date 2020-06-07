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Gaziantep'te 83 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83 kilo 780 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep Doğu Gişeleri'nde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Narkotik köpeği "Onix"in tepki vermesi üzerine kamyonda arama yapan ekipler, 84 parça halinde 83 kilo 780 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu GaziantepSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 22:43
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