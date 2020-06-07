Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da 3 ev COVID-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ilgın ilçesinde 3 ev, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Beykonak Mahallesi'nde yapılan testlerde bazı vatandaşlarda COVID-19 vakasına rastlandı.
Bunun üzerine mahalledeki 3 ev, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.
Kararın ardından jandarma ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.
Belediye ekipleri de mahalleye giriş ve çıkışlara alternatif olarak kullanılan yolları toprak dökerek kapattı.
Mahallede hoparlörlerden yapılan anonslarla vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.
Etiketler: Konya koronavirüs covid 19 ılgınSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 21:06
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