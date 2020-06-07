İlçeye bağlı Beykonak Mahallesi'nde yapılan testlerde bazı vatandaşlarda COVID-19 vakasına rastlandı.

Bunun üzerine mahalledeki 3 ev, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

Kararın ardından jandarma ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Belediye ekipleri de mahalleye giriş ve çıkışlara alternatif olarak kullanılan yolları toprak dökerek kapattı.

Mahallede hoparlörlerden yapılan anonslarla vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.