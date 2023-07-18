Gaziantep'te 43 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasındaki bir araçta arama yaptı.

Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 43 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığını değerlendirdiği 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.