Diyarbakır’da 18 saattir devam eden yangın kontrol altına alındı

Lice'nin kırsal Arıklı, Karahasan ve Serin mahalleleri arasında otluk ve meşe ağaçlarının bulunduğu alanın birkaç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir ve Lice Belediyesinden itfaiye, jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden ve çevre illerden ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sarp arazide yol açıp ilerleyen ekipler, birkaç saat soğutma çalışmalarını sürdürecek.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Lice ilçesi Arıklı, Serin ve Karahasan bölgesinde üç mahalleyi etkileyen yangının dün akşam saatlerinde başladığını hatırlattı 3-4 saat sonrası kontrol altına aldıkları yangının rüzgarın etkisiyle tekrar başladığını belirten Ayzit, sabaha doğru etkisi biraz daha artınca ekipleri artırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ayzit, Orman Genel Müdürlüğü olarak komşu illerden de takviye aldıklarını aktardı:



Bunun yanı sıra AFAD, gönüllüler, Dicle Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Lice Kaymakamlığı ve vatandaşlarımızın da desteğiyle yaklaşık 18 saat sonra yangını kontrol altına aldık. Yaklaşık 20 hektarlık alanımız etkilenmiş durumda. Tedbiren soğutma çalışmalarına devam edeceğiz. Her hangi bir risk görünmüyor. Can ve mal kaybımız yok.