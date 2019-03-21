Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Merkezi gezen Emine Erdoğan, kursa katılan ve tedavi gören öğrencilerle biraraya geldi.

Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi, 13 bin metre kare alana kuruldu.

Hidroterapi havuzu, otistik engelliler ve fizik tedavi bölümleri gibi birçok birimin yer aldığı merkez, törenle açıldı.

Emine Erdoğan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni gezdi

Çeşitli programlar nedeniyle Gaziantep’te bulunan Emine Erdoğan, Türkiyenin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni gezdi.

Hayvanat bahçesinde oluşturulan Kelebek Vadisi’nin açılışını gerçekleştiren Emine Erdoğan, geçen yıl Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen ve “Nil”, “Sultan”, “Sudan”ve “Sevakin” isimleri verilen aslanları da gördü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de eşlik ettiği Emine Erdoğan, Engelsiz Yaşam Merkezinde engelli sporcuların basketbol maçını da izledi.

Kaynak: AA