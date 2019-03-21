Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 13 otomobilin şase numaralarını, hasarlı araçların şase numaralarıyla değiştirip internet üzerinden satan oto şebekesine operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kaçakçılık" suçlamalarından tutuklandı.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA