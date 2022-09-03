Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Galatasaray Adası'na silahlı saldırı: İnceleme başlatıldı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası'ndaki komplekse dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun isabet eden cam panellerden biri kırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
Sadece bir camda hasar meydana geldiği aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Etiketler: Galatasaray
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