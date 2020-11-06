İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, usul eksikliği nedeniyle Yargıtay tarafından bozulmuştu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yeniden görülen davaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski Başkan Aziz Yıldırım da katıldı.

Mütalaasını açıklayan savcı, Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğu 23 sanık için beraat talebinde bulundu.



Mütalaanın ardından mahkeme kararını açıkladı. Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun da aralarında olduğu 23 sanık şike ve teşvik pirimi suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.



Sanıklardan Semih Kımıl tehditten 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Hakan Karaahmet ise konut dokunulmazlığını ihlale azmettirme suçundan 6 bin lira para cezasına aldı.

Dosyalar ayrılmıştı

Davaya bakan mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin usulden bozma ilamına uyulmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.