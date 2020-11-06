Haber Giriş: Kaynak: AA
42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, "Pasaport İdari Karar Komisyonunca 42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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