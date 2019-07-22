Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan bakım onarım çalışmaları, 26'ncı gününde de tüm hızıyla devam ediyor.

Ankara istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından, Edirne istikametindeki çalışmalar geçtiğimiz pazar gecesi başlamıştı. Çalışmalarda, eski asfaltın kaldırılması tamamlandı. Asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından 2 ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, FSM Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı’na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

Çalışmalarda gelinen son durum ise, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA