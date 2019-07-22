Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen biri kadın 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen biri kadın 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA