Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan FSM Köprüsü, bu kez Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü için mavi, kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulama gün ağarıncaya kadar sürecek.