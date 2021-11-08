Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 02:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Turgutlu istikametinde seyreden D.C.K. idaresindeki hafif ticari araç, Akalan mevkisinde şarampole devrilip dereye düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi, araçtaki S.Y. (32) ise Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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