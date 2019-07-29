Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfalt yenileme çalışmaları sona erdi.

FSM'de 27 Haziran'da başlayan ve 51 gün sürmesi planlanan yenileme-bakım çalışmaları planlanandan 20 gün önce tamamlandı ve FSM'nin trafiği normale döndü.

Eski asfalt ve izolasyon söküldü, yenilendi, genleşme derzleri onarıldı. Asfalt makineleri ve silindirlerle 24 saat aralıksız çalışıldı.

Trafikte büyük rahatlama

Köprünün açılmasının ardından, haftanın ilk mesai gününde trafikte büyük rahatlama yaşandı.

Köprüden geçişler havadan da görüntülendi. Trafiğin her iki yönde de akıcı olduğu görüldü.

Sadece Fatih Sultan Mehmet değil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişlerinde de trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Kaynak: TRT Haber