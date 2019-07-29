FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli sorumlularının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı.
Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 4 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Giresun, Ankara ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA