Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'da freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı. Yolcular kazayı yara almadan atlattı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Sarıgöl Mahallesi Mezarlık Sokak'ta yokuş aşağı inen yolcu otobüsünün freni patladı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, Kemal Şeker Bulvarı'ndan karşı tarafa geçerek istinat duvarına çarptı.
Bu sırada otobüsün üzerine doğru geldiğini gören motosiklet sürücüsü İrfan Akbulut, manevra yapmak isterken aracıyla kaldırıma çarparak yere düştü. Akbulut hafif yaralanırken, otobüstekiler kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Otobüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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