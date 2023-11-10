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Türkiye
AA 10.11.2023 16:29

Freni patlayan kamyon önce kamyonete sonra dükkana çarptı

Ankara’nın Mamak ilçesinde freni patlayan mandalina yüklü kamyon önce ticari araca çarptı ardından da yol kenarındaki bir dükkana girdi.

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde meydana gelen kazada, M.Y'nin kontrolündeki 13 buçuk ton mandalina yüklü kamyon, fren sisteminin arızalanması sonucu yan yolda seyir halinde giden Ö.P. kontrolündeki hafif ticari araca çarptı.

Freni tutmadığı için duramayan kamyon önüne aldığı otomobille birlikte metrelerce sürüklenerek yol üstünde bulunan bir dükkana girdi. Dükkanda ağır hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra diğer yaralı şoförle birlikte Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şans eseri can kaybının olmadığı kazada yaralı şoförlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesi ve o sırada dükkanların kapalı olması, muhtemel bir facianın önüne geçerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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