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Türkiye
AA 15.10.2024 18:55

Freni arızalanan iş makinesi 7 araca çarptı: 8 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin 7 araca çarptığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Freni arızalanan iş makinesi 7 araca çarptı: 8 yaralı
[Fotograf: AA]

Denizciler Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen iş makinesinin freni, seyir halindeyken arızalandı.

Kontrolden çıkan iş makinesi, 7 araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bazı vatandaşlar iş makinesinin yoldan geçmesine tepki gösterdi.

Öte yandan freni arızalanan iş makinesinin ilerleyişi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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