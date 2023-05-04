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Türkiye
AA 04.05.2023 15:52

Fırtınada savrulan 23 paraşütçü kurtarıldı, 3 paraşütçü aranıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen ve kentin farklı noktalarına düşen 23 paraşütçüye ulaşıldı. 3 paraşütçüyü arama çalışmaları sürüyor.

Fırtınada savrulan 23 paraşütçü kurtarıldı, 3 paraşütçü aranıyor
[Fotograf: İHA]

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan bazı pilotlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek iniş alanından uzaklaştı.

İlçe merkezinde ve dağ yamaçlarında paraşüt düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgara kapılan 10 tandem (ikili), 6 single (tekli) paraşütçünün bazıları dağ eteklerine bazıları da ilçede farklı yerlere düştü.

İhbarlar ve pilotların konum bilgisini paylaşması üzerine ulaşılan 9 pilot ile 9 yolcusuna ve teklide 5 paraşüt pilotuna ulaşıldı. Bazılarının yaralı olduğu görüldü.

Yeri tespit edilemeyen 3 paraşütçüyü arama çalışmalarıysa sürüyor.

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