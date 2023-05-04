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Türkiye
AA 04.05.2023 12:14

Metrobüsteki maske kavgasına 5 yıl 5 ay hapis cezası

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüste maske takması konusunda kendisini uyaran kişiye yumruk attığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Metrobüsteki maske kavgasına 5 yıl 5 ay hapis cezası
[Temsili fotoğraf: AA]

Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer Senem ile müşteki Şükrü Turan ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Mustafa Alpağut, sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Ömer Senem ise müştekinin de kendisine vurduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ömer Senem'e "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran 2021'de Beylikdüzü-Mecidiyeköy hattındaki metrobüste müşteki Şükrü Turan'ın sanık Ömer Senem'i, maskesiz olması üzerine uyardığı belirtilmişti.

Bunun üzerine bu kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarılan iddianamede, sanık Ömer Senem'in yumrukla Turan'ı yaraladığı ifade edilmişti.

İddianamede, sanık Ömer Senem'in "kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama" suçundan cezalandırılması istenmişti.

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