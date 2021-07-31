Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz
Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine açtıkları ateşe misliyle karşılık verildi. Düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütülerine karşı mücadele kararlılıkla sürüyor. Bakanlık, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtıkları ateşe misliyle karşılık verildiğini duyurdu.
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AI1rkISK0B— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2021
Düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor" denildi.